صور .. غدامس الليبية تعد أكبر طبق كسكسى فى العالم

جدة - نرمين السيد - وكان على مسعود الفطينى رئيس فريق آويس للرحلات وصاحب فكرة إعداد الطبق، قال أمس الخميس لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية"، بأن مدينة غدامس تستضيف الجمعة الساعة الثانية ظهرا افتتاح أكبر طبق كسكسى فى العالم والذى يبلغ قطره 4.5 متر، وتولى إعداده 35 طاهى منهم 15 طباخ و20 مساعد طباخ.

وبين أن تكلفة إعداد الطبق تقدر بـ95 ألف دينار ليبى وتولت تمويله شركة دار الغذاء، مؤكدا أنه سيوزع مجانا على الحاضرين حيث أنه يكفى تقريبا 5000 شخص.

ولفت إلى أنه استخدم فى إعداد الطبق 3 آلاف كغ من الكسكسى، و350 كغ حمص، و12 قنطار بصل، 1750 قطعة لحم، و25 كغ بهارات، موضحا أن الطبق من تصميم المهندس جلال بهلول الرميلى وتم تغليفه وتزيينه بنقوش توحى بالهوية الليبية.

وحول أسباب اختيار مدينة غدامس تحديدا لاستضافة الحدث، أكد الفطينى أن غدامس مدينة معتمدة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونيسكو" وبذلك فإنها أقرب مكان يمكن أن يسهم فى إيصال رسالة مفادها أن وجبه الكسكسى جزء لا يتجزأ من التراث الليبى.

وبين المسؤول أن ليبيا وقعت فى 4 فبراير 2021 على اتفاقية صون التراث اللامادى والتى وقعت عليها 180 دولة فى 16 ديسمبر 2003، موضحا أنه بعد انضمام ليبيا للاتفاقية أصبح من حقها أن تطالب بإدراج أكلة "الكسكسى" الليبية ضمن قائمة التراث العالمى.

جدير بالذكر أن اليونيسكو أدرجت فى يناير الماضى طبق "الكسكس" ضمن التراث العالمى غير المادى، بعد أن تقدمت أربع دول مغاربية هى الجزائر وتونس وموريتانيا والمغرب بملف مشترك بهذا الخصوص مع استبعاد ليبيا وهو ما أثار ردود فعل محلية مستنكرة ومنددة مؤكدة أن وجبة الكسكسى أحد ملامح التراث الليبى.