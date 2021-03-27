فيديو : بمبلغ 500 ألف دولار.. بيع أول منزل افتراضى على المريخ

جدة - نرمين السيد - وقالت المصممة "كيرستن كيم" إنها أرسلت الهيكل الافتراضى كملف ثلاثى الأبعاد إلى المشترى، مشيرة إلى أنها صممته خلال جائحة الفيروس التاجى "لخلق جو استشفائى باستخدام فلسفتها الرقمية".
وأضافت "أردت أن تظهر هذه المساحة شغفى وحبى للتصميم التأملى، وهو تعريف جديد للرفاهية التقدمية فى العصر الرقمى".
يأتى المنزل الافتراضى مجهزا بأثاث مصنوع من الزجاج والنسيج، ويشمل منطقة لتناول الطعام والجلوس والنوم إلى جانب مسبح إنفينتى متدفق.
ويبدو أن المنزل يقع على قمة جبل فى الكوكب الأحمر، مما يوفر للسكان إطلالات خلابة على المناظر الطبيعية للمريخ.
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