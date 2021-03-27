بالأبيض والأسود.. صيحات أزياء عالمية لصيف2021

جدة - نرمين السيد - تهتم الكثير من الفتيات بصيحات الأزياء العالمية ومتابعة كل خطوط الموضة، ولهذا اختارت إحدى دور الأزياء العالمية أن يكون ستايل أزياء صيف2021 يناسب كل الأذواق من كافة الدول.





التصاميم اعتمدت على اللونين الأبيض والأسود، ومزجهما بطرق عصرية مبتكرة ومميزة. شملت هذه الأزياء الفساتين والجواكت والتنانير الجلدية والقماش.

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