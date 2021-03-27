وأعلن البيت الأبيض، أن القمة، المقرر عقدها يومى 22 و23 أبريل المقبل، تسلط الضوء على الفوائد الاقتصادية للحفاظ على البيئة.
وتمت دعوة زعماء أوروبيين من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسيى إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون.
كما تمت دعوة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يدعو 40 من قادة العالم لحضور قمة إلكترونية حول المناخ الشهر المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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