بايدن يدعو 40 من قادة العالم لحضور قمة إلكترونية حول المناخ الشهر المقبل

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس الأمريكى جو بايدن دعوات إلى 40 من قادة العالم لحضور قمة إلكترونية حول أزمة المناخ تستضيفها إدارته الشهر المقبل يتقدمهم نظيراه الروسى فلاديمير بوتين، والصينى شى جينبينج.





وأعلن البيت الأبيض، أن القمة، المقرر عقدها يومى 22 و23 أبريل المقبل، تسلط الضوء على الفوائد الاقتصادية للحفاظ على البيئة.

وتمت دعوة زعماء أوروبيين من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسيى إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون.

كما تمت دعوة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى.