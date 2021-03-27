تصنيع أجزاء من القمر الصناعى «كيوب سات» بالجامعة المصرية اليابانية

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور محمد كساب، رئيس مجمع التصميم بوكالة الفضاء المصرية، زيارة للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، اطلع خلالها على الامكانيات المعملية والبحثية بها.





وتفقد كساب، مركز التصنيع الذكى بالجامعة، وأشاد بالإمكانيات والمعدات المتطورة التى وفرتها هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) للجامعة والتى تؤهلها لتصنيع اجزاء متقدمة تصلح للتطبيقات.

وأضاف الطويل، أنه تم بحث قيام الجامعة بتصنيع بعض الأجزاء الخاصة بالقمر الصناعى التعليمى "الكيوب سات"، بالجامعة بالشراكة مع الوكالة.

من جانبه قال الدكتور محمد الحوفى، أستاذ مساعد التصميم والتصنيع، بأن فريق من كلية الهندسة بقسم الهندسة الصناعية والتصنيع سيقوم بدراسة التصميمات والإعداد لتصنيع نموذج أولى.

وأوضح الدكتور أيمن محروس، المنسق الأكاديمى لبرنامج الفضاء بالجامعة، أن الجامعة بما يتوفر لديها من كوادر أكاديمية وفنية ومعدات متقدمة قادرة على المساهمة فى هذا المشروع القومى فى سبيل التقدم فى توطين صناعة الأقمار الصناعية فى مصر تنفيذا لخطة مصر الاستراتيجية 2030.

وأكد محروس، أن الجامعة بالتعاون مع الوكالة بصدد التوقيع على اتفاقية ثنائية خاصة بهذا المشروع.