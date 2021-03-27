فتاة أمريكية ترفض التخلى عن لحيتها

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "ديلى ميرور" البريطانية، فإن الشابة الأمريكية تتعرض للتنمر إلا أنها مصرة على موقفها حتى اليوم، منذ أن ظهر شعر ذقنها وهى فى سن الـ 15.
وقالت الفتاة فى تصريحات صحفية: "بدأ الأمر فى المدرسة وكان لدى شارب أكثر سمكًا من المعتاد"، وأضافت أنها تعلمت أن تحب جسدها الطبيعى بحيث لا تؤثر سلبيات الآخرين عليها.
فيما حاولت أسرة كلايد وارن، إقناعها بحلق اللحية، والتخلى عن هذا المظهر، إلا أنها رفضت رغم أن الناس أبلغوها فى رسائل هاتفيها أن شكلها مقزز، حسب حديثها.
وأوضحت أن لحيتها سهلة العناية وتحتاج فقط إلى تشذيب من حين لآخر وغسلها مرة واحدة فى اليوم.
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