تسريب صور نادرة لـ الملكة إليزابيث الثانية

جدة - نرمين السيد - وتم نشر هذه الصور ضمن سلسلة "الملكة غير المرئية"، التى يبدأ نشرها يوم الخميس بمناسبة الاستعداد للذكرى 95 لميلاد الملكة فى 21 أبريل.

وحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية، رصدت الصور ذكريات الملكة مع زوجها الأمير فيليب خلال وجودهما فى رحلة معا فى كندا عام 1951.

فيما جرى التقاط بعضها وهى تبلغ من العمر 25 عامًا، وتحديدا قبل وفاة والدها الملك جورج السادس.

وتظهر صورة أخرى فى عام 1953، وهى ملكة وتظهر وهى تحمل الكاميرات أثناء قيامها بجولة رسمية فى نيوزيلندا، وأخرى تظهرها فى وندسور عام 1992 مع بقرة.