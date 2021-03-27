أوبو تستعد لطرح هواتف A74

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "gsmarena" التقني، سيتم تشغيل إصدار الجيل الرابع 4G من سلسلة أوبو المقبلة، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 662.

وتم رصد هاتف Oppo A74 4G، القادم من أوبو ضمن قوائم وحدة التحكم بمتجر "جوجل بلاى"، حيث كشفت أن الهاتف سيحظى بشاشة بدقة عرض 1080 × 2400 بكسل، من نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، وبدقة FHD +، بالإضافة إلى ماسح ضوئى لبصمات الأصابع مدمج أسفلها.

وسيحتوى هاتف Oppo A74 4G، على بطارية بسعة 5000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ومن المقرر أن يعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 11.1، المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 11.

وسيعمل هاتف Oppo A74 4G، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 662، والذى سيأتى مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 جيجابايت، كما سيأتى مزودا بكاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل إلى جانب كاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومساعد لتصوير العمق 2 ميجابكسل.