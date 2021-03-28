وكان خبير المزادات أنطوان بوتى يجرى جردة لميراث فى شقة، فلفتت انتباهه لوحة بيضاوية معلقة على جدار فى غرفة المعيشة لم تكترث بها الأسرة على مدى أجيال، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وبحسب "الشرق الأوسط"، لاحظ بوتى نقشاً قديماً غير واضح على الجزء الخلفى من الإطار الخشبى المذهب، تبين أنه توقيع فراغونار (1732-1806). وأكدت شركة "توركان" المتخصصة فى الأعمال الفنية القديمة أن اللوحة تعود بالفعل إلى الرسام الفرنسى.
وستُعرض هذه اللوحة التى فُقِد أثرها منذ أكثر من 200 عام فى مزاد يقام فى 26 يونيو ، وقُدّر سعرها بين 1.5 مليون ومليونى يورو.
وتعود هذه اللوحة إلى حقبة (1768-1770) التى تجرأ خلالها فراغونار على تحرير أسلوبه لإضفاء متعة الرسم. وبعيداً عن الموضوعات الأنثوية والمتحررة التى صنعت شهرته، اختار موضوع القراءة. وقد رسم 9 لوحات على الأقل لرجال ناضجين، إضافة إلى لوحة "فيلسوف يقرأ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اكتشاف لوحة لفراجونار مفقودة منذ 200 عام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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