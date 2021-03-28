اكتشاف لوحة لفراجونار مفقودة منذ 200 عام

جدة - نرمين السيد - اكتُشفَت تحفة فنية للرسام الفرنسى جان أونوريه فراغونار تمثل "فيلسوفاً يقرأ" خلال جردة ميراث، على ما أعلنت عنه دار المزادات "أنشير شامبانى" وشركة الخبراء "توركان" فى باريس التى تولت التأكد من صحة القطعة.





وكان خبير المزادات أنطوان بوتى يجرى جردة لميراث فى شقة، فلفتت انتباهه لوحة بيضاوية معلقة على جدار فى غرفة المعيشة لم تكترث بها الأسرة على مدى أجيال، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب "الشرق الأوسط"، لاحظ بوتى نقشاً قديماً غير واضح على الجزء الخلفى من الإطار الخشبى المذهب، تبين أنه توقيع فراغونار (1732-1806). وأكدت شركة "توركان" المتخصصة فى الأعمال الفنية القديمة أن اللوحة تعود بالفعل إلى الرسام الفرنسى.

وستُعرض هذه اللوحة التى فُقِد أثرها منذ أكثر من 200 عام فى مزاد يقام فى 26 يونيو ، وقُدّر سعرها بين 1.5 مليون ومليونى يورو.

وتعود هذه اللوحة إلى حقبة (1768-1770) التى تجرأ خلالها فراغونار على تحرير أسلوبه لإضفاء متعة الرسم. وبعيداً عن الموضوعات الأنثوية والمتحررة التى صنعت شهرته، اختار موضوع القراءة. وقد رسم 9 لوحات على الأقل لرجال ناضجين، إضافة إلى لوحة "فيلسوف يقرأ".