صور.. طريقة تنسيق الفساتين الفضفاضة

جدة - نرمين السيد - وتحتاج بعض الفساتين الواسعة الفضفاضة لتنسيقها مع حزام، لإبراز منحنيات الجسم بشكل أنيق، ويمكن وضع الحزام فى منطقة الخصر العالى أو فى المنتصف.

وفى حالة عدم الرغبة فى وضع حزام على الفستان يمكن اختيار الفساتين المحكمة من عند الخصر، فبعضها يأتى بشريط مطاطى من الداخل أو أنها تصمم بحيث تكون ضيقة للغاية فى النصف الأعلى من الفستان.

وتستعين بعض الفتيات بموضة الجاكيت الجينز أو الجلد وتنسيقه مع الفستان للحصول على مظهر مختلف.

كما يمكن البحث عن إطلالات غير تقليدية من خلال اختيار الفستان الفضفاض ذو الأكمام المنفوخة أو ذو الأكمام المنسدلة التى تظهر الأكتاف بشكل جذاب، ويمكن اختيار الفستان مع بعض الكشكشة لإطلالة أكثر أناقة.

وللحصول على إطلالة مناسبة للعمل يمكن الاستعانة بقطعة بليزر تتماشى مع لون الفستان وحذاء ذو كعب عالى.