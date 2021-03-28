العضو المنتدب لأكاديمية Right To Dream لـ 9090: نسعى لتحقيق رؤية مصر 2030

جدة - نرمين السيد - وأضاف وصفى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك" الذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن الأكاديمية تنطلق رسميا فى مصر يناير 2022، ونقوم الآن بتجهيز 15 فدانا فى أكتوبر لبناء ملاعب ومدرسة ومكان لإقامة المشاركين فى الأكاديمة. وتابع: سنقوم بزيارة جميع محافظات مصر، وسيتم اختيار المواهب الشابة عن طريق كشافين من إنجلترا. وفما يخص خدمات الأكاديمية، أكد وصفى، أنها تقدم خدماتها بشكل مجانى تماما وتقدم للأطفال ولشباب التعليم المناسب والتدريب الرياضى وبناء الشخصية حتى سن 18، أما بعد سن الـ18 سيكون هناك اتجاهين: منحة دراسية فى أكبر الجامعات الأمريكيه للمتفوقين دراسيا، أو الاحتراف فى أحد الأندية الأوروبية للمتفوقين رياضيا.

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