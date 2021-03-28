جدة - نرمين السيد - ويمكن توسيع الهاتف الجديد من هاتف ذكى صغير إلى جهاز لوحى صغير فى نفس الوقت عند فتح الشاشة الجهاز المرنة.
كما تزود الشركة هاتفها الجديد بمفصل من نوع "DragonHinge" المتعدد التروس الذى يساعد على إضافة مجموعة متنوعة من الطيات للهاتف.
وأوضحت صور جرى تسريبها أنه بمجرد توسيع الهاتف يمكن للمستخدمين فتح شاشة داخلية لتوسيع الأداة بشكل أكبر، وتحويل الهاتف الذكى الصغير إلى جهاز لوحى كبير، وفقا لموقع "cnet".
ويعد ذلك الهاتف من أكبر الهواتف الذكية القابلة للطى، حيث يتم تزويده بمفصلين لتحويله من هاتف إلى حساب لوحى كبير، بالإضافة إلى جهاز منزلق بشاشة قابلة للف من الجانب، إلى جانب إصدار آخر أكبر حجما من الحاسب اللوحى الذى يتحول إلى جهاز يشبه تلفاز صغير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة TCL تستعد لطرح هاتف قابل للطى واللف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.