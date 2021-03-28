شركة TCL تستعد لطرح هاتف قابل للطى واللف

جدة - نرمين السيد - ويمكن توسيع الهاتف الجديد من هاتف ذكى صغير إلى جهاز لوحى صغير فى نفس الوقت عند فتح الشاشة الجهاز المرنة.

كما تزود الشركة هاتفها الجديد بمفصل من نوع "DragonHinge" المتعدد التروس الذى يساعد على إضافة مجموعة متنوعة من الطيات للهاتف.

وأوضحت صور جرى تسريبها أنه بمجرد توسيع الهاتف يمكن للمستخدمين فتح شاشة داخلية لتوسيع الأداة بشكل أكبر، وتحويل الهاتف الذكى الصغير إلى جهاز لوحى كبير، وفقا لموقع "cnet".

ويعد ذلك الهاتف من أكبر الهواتف الذكية القابلة للطى، حيث يتم تزويده بمفصلين لتحويله من هاتف إلى حساب لوحى كبير، بالإضافة إلى جهاز منزلق بشاشة قابلة للف من الجانب، إلى جانب إصدار آخر أكبر حجما من الحاسب اللوحى الذى يتحول إلى جهاز يشبه تلفاز صغير.