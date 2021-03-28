صور.. أزياء لـ التايوانية فيفيان هسو

جدة - نرمين السيد - ولم تحصر فيفيان نفسها فى مجال الأزياء والموضة فقط، بل اهتمت بتنمية موهبتها فى الأغانى وكتابة الأغانى والتمثيل. وتحرص هسو على نشر صورها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، لمشاركة متابعيها الذين يقتربون من حاجز المليون ونصف فرد. وتألقت فيفيان بإطلالاتها الأنيقة البسيطة، التى تتمتع بالأناقة والجاذبية لبساطة ملابسها وجمال ملامحها.

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