علماء فلك يكتشفون نجما جديدا فى برج القوس

جدة - نرمين السيد - واكتشف علماء الفلك ذلك النجم فى برج القوس من خلال النظام الآلى الأمريكى ASAS-SN، وفقا لما جاء فى موقع "يورا نيوز".
وأضاف سوكولوفسكى أن ذلك النجم أطلق عليه اسم "ASASSN-21eh" وهو عبارة عن "نوفا كلاسيكى" أى نجم يطرح بعض المواد على شكل سحابة تزيد من إضاءته.
تم تأكيد ظهور النجم رسميا فى 27 مارس، ونشرت رسالة حول هذا التأكيد على موقع المكتب المركزى للبرقيات الفلكية "CBAT" على الإنترنت، و وفقا للمكتب، فإن النجم عبارة عن مستعر حديث من فئة Fe II فى المراحل الأولى من الانفجار.
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