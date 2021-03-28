تايلاندى يغير مهنته من صانع توابيت إلى ألواح تزلج

جدة - نرمين السيد - وقرر ذلك الشاب التايلاندى الذى يدعى أنوسورن يونجيرن، بعد عدم تحقيق المكاسب فى بيع التوابيت إلى تحويلها إلى ألواح تزلج.
أصبح العديد من المقيمين التايلانديين مهتمين بالتزلج على الألواح الخشبية ما أدى لارتفاع أسعارها.
وأضاف أنوسورن العديد من البصمات الجمالية على ألواح التزلج التى كانت توابيت سابقة، وزينها برموز بوذية وشعارات ملكية، بسبب أن الكثير من التوابيت غير المباعة كانت مكدسة لديه فى أحد المستودعات.
وأوضح التايلاندى أن صناعة التوابيت تتشابه مع ألواح التزلج، ولكن يضفى عليها الرموز والملصقات التى تمنح الأطفال فرصة كبيرة للتمتع برفاهية الحياة، وفقا لموقع "CNA Insider".
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