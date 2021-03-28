ساعة أبل الذكية تغنيك عن زيارة الطبيب

جدة - نرمين السيد - وأوضح الباحثون أن ساعة أبل تتوصل إلى ذلك من مسافة يقطعها المرضى داخل منازلهم سيرا على الأقدام لمدة 6 دقائق فقط، ليؤكدوا أنها أشبه بكشف داخل العيادة.
وتوصل الباحثون إلى ذلك الاكتشاف باستخدام ساعة "Apple Watch Series 3" وتطبيق "فازك تراك"، وفقا لما جاء فى موقع "ماى هيلثى آبل".
كما لفتوا إلى أن نظام تشغيل "ووتش إو إس 7" يحتوى على اختبار المشى لمدة 6 دقائق وبيانات التنقل الأخرى، ويمكن لأصحاب الساعات مراجعة أدائهم عبر تطبيق "هيلث" الموجود على هواتف "آيفون".
وتساعد ساعة أبل وغيرها من الساعات الذكية فى التوفير على المرضى مشقة زيارة الطبيب، واستبداله بالدخول فى تطبيق "هيلث".
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