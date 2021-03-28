الأمريكية أبينا أبياه تفوز بـ لقب ملكة الجمال الدولية الكبرى فى حفل أمس

جدة - نرمين السيد - وتعد أبينا بعد فوزها بـ "2020 Miss Grand International" هى أول أمريكية من أصل أفريقى تفوز بالتاج الذهبى فى المسابقة.

ونجحت أبينا فى الوصول إلى ذلك اللقب بعد تفوقها على 62 متسابقة فى النسخة الثامنة من المسابقة، بينما حلت الفلبينية سامانثا برناردو فى المركز الثانى لتكون الوصيفة الأولى وقنصت إيفانا باتشيلور من جواتيمالا لقب الوصيفة الثانية.

وكانت المصرية فيرجينا هانى نجحت فى الوصول إلى التصفيات النهائية وشاركت فى العرض الختامى الذى أقيم ليل أمس، لكنها لم تصل إلى قائمة الـ top 5 الأخيرة بالمسابقة.

يذكر أن أبينا أبياه شاركت مسبقا فى ملكة جمال الأرض 2019، كما حصلت على تاج ملكة جمال الكون فى عام 2016.