فيديو.. طائرة مسيرة توثق لحظة سقوطها فى فوهة بركان ثائر

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، نشر أولاف على إنستجرام مقطع فيديو قصير تم التقاطه بالقرب من فوهة البركان الثائر وذكر أنه طائرته المسيرة انصهرت من أجل هذه اللقطات.

ونشر المصور لقطات أخرى للبركان باستخدام طائرة مسيرة ثانية، ومن الواضح أنه قرر هذه المرة الاحتفاظ بطائرته.

وبدأ الثوران البركانى فى 19 مارس فى شبه جزيرة ريكيانيس الأيسلندية، ويقع البركان على بعد حوالى 40 كيلومترًا من عاصمة البلاد ريكيافيك.