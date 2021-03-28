صور.. جمال تتصارع على الطريق الدائرى تلفت انتباه المارة

جدة - نرمين السيد - رصدت كاميرا دوت الخليج، صورا لمجموعة من الجمال، تتشاجر على الطريق الدائرى.



جدة - نرمين السيد - رصدت كاميرا دوت الخليج، صورا لمجموعة من الجمال، تتشاجر على الطريق الدائرى. وتظهر الصور، الدماء على وجوه الجمال، الأمر الذى تفاعل معه المارة على الطريق.

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