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صور.. جمال تتصارع على الطريق الدائرى تلفت انتباه المارة

0 نشر
أحمد حماد 2021-03-28 14:16 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - رصدت كاميرا دوت الخليج، صورا لمجموعة من الجمال، تتشاجر على الطريق الدائرى.

صراع الجمال
صراع الجمال
صراع الجمال
صراع الجمال
صراع الجمال
صراع الجمال
صراع الجمال
صراع الجمال
صراع الجمال
صراع الجمال
صراع الجمال

 

وتظهر الصور، الدماء على وجوه الجمال، الأمر الذى تفاعل معه المارة على الطريق.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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