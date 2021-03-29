بقيمة 16 مليون دولار.. تمثال ضخم لبوذا فى بانكوك

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "سى أن أن" قامت إحدى الشركات الصينية ببناء تمثال ضخم لبوذا فى العاصمة التايلاندية بانكوك يبلغ ارتفاعه 69 مترًا.
وأشارت إلى أنه من المقرر الانتهاء من التمثال هذا العام، ولفتت إلى أن تمثال بوذا يبدو كأنه مصنوع بالكامل من الذهب، إلا أنه مصنوع من النحاس.
وأوضحت بأنه تم تصنيع الأجزاء النحاسية فى الصين ثم تم إرسالها إلى تايلاند فى 200 حاوية شحن.
وأفاد الموقع بأنه تم بناء التمثال بواسطة حرفيين صينيين متخصصين مقيمين فى تايلاند، وتبلغ تكلفة التمثال حوالى 500 مليون بات ما يعادل حوالى 16.281.000 دولار أمريكى.
والبوذية هى الديانة المهيمنة فى تايلاند، وحوالى 94٪ -95٪ من التايلانديين يمارسون هذا الدين، ويدرسون التعاليم البوذية ويعيشون بموجب قوانينها.
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