هاشتاج صباحك أجمد مع يونس يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس تصدره تويتر، ملعقا: "أحلى صباح دايما بيبدأ بأحلى صبحاوية متصدرين التريند .. #صباحك أجمد مع يونس.. التريند الأول فى مصر على تويتر".
وتفاعل المغردون مع الهاشتاج: "أفضل مذيع راديو"، "صباح الخير فى أفضل وقت"، "صبحاوى على طول مع أحمد يونس"، "الواحد مش عارف من غير يونس وصباحك ومطرحك كان عرف الحاجات الجديدة دى ازاى".
وقدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة والنشرة المرورية بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.
برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.
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