فيديو .. قطة تتعلم مهارات القوات الخاصة

جدة - نرمين السيد - وأظهرت لقطات فيديو عرضتها شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية القطة "جانجبينج"، وهى تقفز عبر الحلقات ببراعة، وخفة، وتعبر الحواجز بقلب ثابت دون خوف، وصاحبها الجندى الصينى المتقاعد فى العاصمة بكين، الذى اعتاد على تدريب كلاب الجيش عندما خدم فى مخيم عسكرى.
وقرر الجندى المتقاعد يو جوبينج، هذه المرة تعليم قطته مهارات مماثلة تشبه مهام الكلاب لدى القوات الخاصة، ونجح فى تدريب القطة على تدريبات القوات الخاصة فتقفز عبر الحلقات ببراعة وتعبر الحواجز وتتحرك بمهارة ولا تخشى من السقوط أو الاصطدام بالحواجز.
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