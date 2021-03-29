نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بمحور صفط ونصائح باستخدام الكورنيش

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وقال صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إن هناك هدوءًا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى ما عدا محافظة الإسكندرية بمحور أبو قير بينما محافظات الوجه القبلى تعمل بشكل جيد.
وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى البساتين ودار السلام المتجه على منزل الأوتوستراد والمنيب والمرج.
ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد ما عدا محور صفط ويفضل سلوك محور أحمد عرابى.
أما بالنسبة لمحافظة القاهرة أشار إلى وجود بعض الكثافات المرورية فى أعلى الحدائق ويفضل سلوك شارع مصر والسودان، وقال أنه من الممكن استبدال كوبرى الحلمية بكوبرى سرايا القبة، كما نصح بسلوك كورنيش النيل.
وأضاف وجود ازدحام بمحور 26 يوليو فى الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد المتجه إلى ميدان لبنان، ويمكن استخدام محور روض الفرج.
أما بالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، تعمل بشكل جيد ومرضى.
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