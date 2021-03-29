جوجل لـ أحمد يونس: إطلاق خدمة الدعم النفسى للمستخدمين

جدة - نرمين السيد - وأوضح نجيب فى مداخلة تليفونية مع الإعلامى أحمد يونس خلال حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، أن مساعد جوجل تلقى العديد من الأسئلة المتعلقة بالشعور بالوحدة والاكتئاب لذلك قرر تقديم المساعدة للمستخدمين.
وقال نجيب، إن جوجل تعاونت مع "safe space" بهدف تقديم المساعدة والدعم النفسى للمستخدمين من خلال فريق متخصص من الأطباء النفسيين.
وأشار إلى إمكانية تحدث المستخدم مع مساعد جوجل باللهجة المصرية و15 لهجة عربية أخرى، ولكن يرد مساعد جوجل باللغة العربية الفصحى.
وتوفر تلك الخدمة ردود تقدم الدعم النفسى للمستخدم وفقا لحالته النفسية، وتسعى جوجل لتطوير "مساعد جوجل" فيما بعد لمتابعة تطورات الحالة النفسية للمستخدم.
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