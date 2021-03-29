الجامعة اليابانية: ابتكار حبر سرى جديد يمنع تزوير الأوراق المالية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، عن نجاح فريق بحثى بالجامعة فى ابتكار حبر فوسفورى سرى باستخدام تكنولوجيا النانو الضوئية.





وقال الجوهرى، فى بيان صادر عن الجامعة، اليوم الإثنين، إن الحبر الجديد يمكن استخدامه فى صناعة علامة مائية يصعب تقليدها ولا ترى عند طباعتها على الأوراق إلا باستخدام الضوء الأزرق.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محسن غالى، أستاذ الإلكترونيات الكمية بقسم مواد الطاقة بالجامعة، ومساعد نائب رئيس الجامعة للبحوث، أن الحبر المبتكر يستخدم فى الكتابة على أنواع مختلفة من الأوراق من بينها أوراق البنكنوت المالية أو الأوراق المستخدمة فى إصدار الوثائق الحكومية مثل الشهادات التعليمية أو شهادات الميلاد أو وثائق السفر.

وأشار إلى أنه لا يمكن قراءة ما يتم كتابته أو رسمه أو طباعته باستخدام هذا الحبر المبتكر إلا تحت أشعة الضوء الأزرق، وهو ما يعطى أهميه كبيرة لهذا الحبر السرى.

وأضاف غالى، أنه يمكن استخدامه فى طباعة علامات مائية مميزة على الأوراق المالية من جميع الفئات يمكن أن يحفظها من التزوير، لافتا إلى أنه يصعب تقليد العلامات المائية المصنعة من هذا الحبر.

وأكد نائب رئيس الجامعة للبحوث، أن استخدام تقنية النانو فى عملية التصنيع جعلت التكلفة الاقتصادية لعمل علامة مائية تكون قليلة جدا، منوها أنه جرى تسجيل عدد 2 براءة اختراع بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى هذا الموضوع.

ولفت إلى أن النتائج من مستخلصات أحد المشروعات البحثية بالجامعة والممولة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ببرنامج تعميق التصنيع المحلى والذى تهدف الدولة من خلاله إلى دعم الأفكار البحثية المبتكرة والتى تساهم فى زيادة الاعتماد على التصنيع المحلى.