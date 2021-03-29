صور.. أزياء مقلمة للمحجبات

جدة - نرمين السيد - ولارتداء المحجبات التيشيرت المخطط يمكن تنسيقه مع تنورة بلون موحد، وفى حالة الرغبة فى التميز يمكن تنسيقه مع ملابس بدرجات زاهية.

أما التنورات المخططة تمنح المرأة المحجبة شكلا أنيقا إذا تم ارتداؤها مع توب بلون محايد، وللبحث عن إطلالة ملفتة للأنظار يمكن اختيار موديل التنورة المخططة بلون زاهى يتناسب مع إطلالتك أو تنسق مع طرحة بلون زاهية لإطلالة رائعة.

وبالنسبة للبنطلونات المقلمة يمكن تنسيقها مع بلوزة أنيقة من الشيفون، وإن كان البنطلون مخططا بشكل أفقى يفضل ارتداؤه مع بلوزة طويلة حتى لا تمنح قوام ممتلئ.

وعند ارتداء القميص المخطط يمكن تنسيقه بأكثر من طريقة للحصول على مظهر عصرى، أهم قاعدة يجب اتباعها عند تنسيقه هو ارتداء تنورة أو بنطلون بلون محايد.

وانتشرت بكثرة الفساتين المقلمة بالعرض أو الطول سواء كانت بلون واحد أو مجموعة ألوان مع بعضها، وهى تناسب المرأة النحيفة لأنها تخفى نحافتها، وللحصول على إطلالة جذابة يمكن ارتداء هذا النوع من الفساتين مع جاكيت خفيف ولون إيشارب بأحد ألوان الفستان.