واتساب تطرح ميزة البحث عن الملصقات لجميع الهواتف

جدة - نرمين السيد - وكشف واتساب مؤخرا عن استعداده لطرح ميزة جديدة لمستخدميه وهى البحث عن الملصقات بعد أن كانت تلك العملية مقتصرة على الإيموجى والصور المتحركة.

وتساعد تلك الميزة المستخدمين فى إرسال ما يريدونه من ملصقات فى الدردشة مع أى شخص.

وتتوفر تلك الميزة لجميع الأجهزة التى تعمل بنظام iOS وأندرويد، وفقا لما جاء فى موقع digitalinformationworld.