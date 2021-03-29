صور.. فساتين الإندونيسية فريدريكا أليكسيس كول

جدة - نرمين السيد - وتعد أليكسيس عارضة أزياء إندونيسية، ولدت من أب أسترالى وأم إندونيسية. ونشأت فريدريكا فى أستراليا واستكملت تعليمها الأساسى هناك، ثم انتقلت إلى جاكرتا للعمل كعارضة أزياء. وشاركت فى العديد من مسابقات ملكات الجمال، وحصلت على لقب ملكة جمال أندونيسية أسترالية والتى فازت بلقب بوتيرى إندونيسيا 2019. وتحرص على نشر أزيائها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" وتنال إعجاب متابعيها لأناقة ملابسها وبساطتها.

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