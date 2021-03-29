بشاشة 8.4 بوصة.. أجهزة كمبيوتر جديدة من سامسونج

جدة - نرمين السيد - ويأتى الجهاز "Galaxy Tab A7 Lite" بشاشة تبلغ مقاسها 8.4 بوصة من نوع "LCD"، كما يتم تزويده بمعالج Helio P22T و3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى. كما يتوفر بالجهاز "Galaxy Tab A7 Lite" بطارية تعمل بقوة 5100 ميللى أمبير، وكاميرا رئيسية واحدة، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "Gizmochina". أما بالنسبة لـ "Galaxy Tab S7 Lite" بشاشة مقاس IPS 12.4 بوصة، وسيتم تقديم الجهاز فى ثلاثة إصدارات، 5G و LTE و Wi-Fi.

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