جدة - نرمين السيد - وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالأقصر، صوراً للعروسين يستقلان اللودر، وسط تجمع للحضور، كواقعة تحدث للمرة الأولى بالمحافظة.
وقال صلاح محمود، صديق والد العروس، إنه عقب انتهاء العروس من الكوافير بمدينة الأقصر، تم نقلها إلى موقع الفرح، الذى يبعد حوالى نصف ساعة، وكان بانتظارهما لودر تم تجهيزه بناء على رغبة العروس.
وأضاف صلاح ان العروس كانت ترغب أن يتم زفها على اللودر، وتم زفها به لمسافة 3 كيلو مترات، حتى موقع مسرح الزفاف، لافتًا أن تم الزفاف وسط جو من البهجة والفرح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. زفاف على «لودر» فى الأقصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.