صور.. زفاف على «لودر» فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالأقصر، صوراً للعروسين يستقلان اللودر، وسط تجمع للحضور، كواقعة تحدث للمرة الأولى بالمحافظة.

وقال صلاح محمود، صديق والد العروس، إنه عقب انتهاء العروس من الكوافير بمدينة الأقصر، تم نقلها إلى موقع الفرح، الذى يبعد حوالى نصف ساعة، وكان بانتظارهما لودر تم تجهيزه بناء على رغبة العروس.

وأضاف صلاح ان العروس كانت ترغب أن يتم زفها على اللودر، وتم زفها به لمسافة 3 كيلو مترات، حتى موقع مسرح الزفاف، لافتًا أن تم الزفاف وسط جو من البهجة والفرح.