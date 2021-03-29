طريقة تحضير السلمون المشوى بالخضار

جدة - نرمين السيد - ويعد السلمون أحد أفضل المصادر الغنية بأوميجا 3 والبروتينات ومضادات الأكسدة والفيتامينات اللازمة لتقوية مناعة الجسم.

وينصح الأطباء بتناول السلمون لذلك يفضل تنوع الوصفات وطريقة التحضير، ومنها السلمون المشوى بالخضار ونحتاج وقتها إلى:

-2 كيلو شرائح السلمون.

-2 حبة بطاطس متوسطة الحجم.

-6 فصوص ثوم.

-4 حبات من الليمون.

-بقدونس.

-زيت زيتون.

-بهار سمك.

-فلفل أسود.

طريقة التحضير:

تتبل شرائح السمك بالثوم المهروس وعصير الليمون والملح والبهارات والفلفل الأسود.

-يتم غرس شركة فى السمك فى أماكن عدة، ويغلف السمك ثم يوضع بجانبا، وبعد مرور ساعتين تقطع البطاطس إلى 4 قطع متساوية طوليا، ثم تقطع الطماطم إلى 4 أرباع.

وتدهن صينية بزيت الزيتون ويوزع عليها البطاطس والطماطم بالترتيب وقى الوسط شرائح الثوم، ورش ملح وفلفل، ثم تدخل الصينية الفرن لمدة 15 دقيقة على نار متوسطة، وتخرج بعدها الصينية لوضع شراط السلمون فى الوسط.

ويوزع عليها البقدونس المقطع الممزوج بالثوم وزيت الزيتون والفلفل والملح وعصير الليمون الحامض، ثم تدخل الصينية الفرن لمدة 30 دقيقة حتى ينضج السمك.