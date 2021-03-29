وحش بـ8 أذرع.. اكتشاف جريمة منذ 180 مليون عام

جدة - نرمين السيد - وأعلن الباحثون فى دراسة نشرت مؤخرا بالمجلة السويسرية لعلم الحفريات، احتفاظ لوح الصخر الزيتى ببقايا أحفورية لثنائى مميز حافظ على بصمات الأنسجة الرخوة بتفاصيل استثنائية.

وأوضحت الدراسة الجديدة المنشورة فى مجلة "لايف ساينس" العلمية، أن المفترس كان بثمانية أذرع وزوج من الخيوط التى تستخدم للقبض على الفريسة، ثم استولى بفمه على فريسة قبل حوالى 180 مليون عام تحت الماء.

ووفقا لمجلة "لايف ساينس" أشارت إلى أن تلك الصخور احتفظت بوحش له 8 أذرع افترس وحشًا آخر، ولكن كلاهما توفيا خنقا من قبل ملايين السنين.

وأشار كريستيان كلوج، المؤلف الأول للدراسة وأمين متحف الأحافير بجامعة زيورخ وأستاذ فى معهد علم الأحافير، إلى أن المفترس كان سعيدا لدرجة أنه لم يدرك أنه كان يغرق فى طبقات المياه التى تفتقر إلى الأكسجين.

وأطلق العلماء مسبقا على المخلوقات التى تشبه الأخطبوط فى الفترة المبكرة من العصر الجوراسى اسم "مصاص الدماء" ولكن ليس لها علاقة بامتصاص الدماء، وتعتبر هذه المخلوقات القديمة من فئة "Octobrachia"، وهى مجموعة تشمل الكائنات التى تملك رأسا وثمانية أرجل وتشبه الأخطبوط.