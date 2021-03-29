اليوم.. أوبر تطرح طلب السيارات الكهربائية لمستخدميها فى لندن

جدة - نرمين السيد - وجاءت بصحيفة "فاينانشال تايمز" أن أوبر تسمح لمستخدميها طلب سيارة كهربائية بالكامل بدلا من التى تعمل بالوقود، ولكن قامت الشركة بتحديد الرحلات بالسيارات الكهربائية يجب أن تكون فى المنطقة 1، بينما لم تقيد الوجهات داخل حدودها.

وتم إطلاق الخدمة الجديدة التى تسمى "أوبر جرين" نسبة إلى حفاظها على البيئة، اعتبارا من اليوم الاثنين فى المنطقة 1 فى لندن، كجزء من مساعى "أوبر" لكى تصبح كهربائية بالكامل فى لندن مع حلول عام 2025.

ولتحفيز السائقين على الانتقال للسيارات الكهربائية، فإن شركة "أوبر" تقدم تخفيضا بنسبة 15% على رسوم الخدمة المعتادة، بعد أن كانت فرضت فى يناير 2019 رسوما قدرها 20 دولارا لكل ميل لمساعدة السائقين على التحول إلى سيارات صديقة للبيئة، وحتى هذه اللحظة جمعت الشركة 172 مليون دولار بسبب هذه السياسة.

وقد عززت "أوبر" عدد المركبات الكهربائية فى أسطولها فى لندن من 100 إلى 1600 سيارة، ومع ذلك فإن هذه نسبة صغيرة من أسطولها القوى فى لندن البالغ 45 ألف سيارة.