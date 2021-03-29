بـ 1.6 مليون جنيه استرليني.. بيع عملة نادرة تعود لعهد إدوارد الثامن

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ويعود تاريخ هذه العملة إلى عهد الملك البريطانى إدوارد الثامن، حيث كان تم صنع عينات من العملة قبل إنتاجها النهائى ويبدأ طرحها فى يناير 1937، لكن الملك إدوارد الثامن استقال قبل الإنتاج فى ديسمبر 1936، ليتزوج واليس سيمبسون، وفقا لما نقلته صحيفة "ذى صان" البريطانية.
وقد كانت العملة من فئة 5 جنيهات استرلينية، مثيرة للجدل حتى قبل تنازل الملك إدوارد الثامن عن العرش لأنه اختار إظهار وجهه فى الملف الشخصى من اليسار، بدلا لما تمليه التقاليد الملكية بإظهار الجزء الأيمن.
وحطمت هذه العملة النادرة ذات الخمس جنيهات الرقم القياسى لمبيعات العملات النادرة البريطانية، حيث كان الرقم القياسى السابق لأغلى عملة بريطانية تم بيعها فى المزاد هو للملك ويليام الرابع الذى أثبت خمسة جنيهات من عام 1831، والذى بيعت فى موناكو فى أكتوبر الماضي، مقابل 703 آلاف جنيه استرلينى.
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