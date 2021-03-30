فيديو.. كبير الطهاة بقصر باكنجهام يكشف قائمة الطعام المفضل لملكة بريطانيا

جدة - نرمين السيد - تناولت قناة "الغد"، فى تقرير مصور لها، بثته عبر شاشتها الفضائية، أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية لا تحب الطعام وتأكل لكى تعيش فقط، وأن مارك فلانجان كبير الطهاة فى قصر باكنجهام كشف لصحيفة الإندبندنت قائمة الطعام المفضل لملكة بريطانيا.





وأوضح التقرير أن الملكة تترك أمر تدبير طعامها لفلانجن، فيما تختار فقط ما تحب تناوله يومين فى الأسبوع، ويومها يبدأ بتناول الشاى بدون سكر أو حليب مع البسكويت، والإفطار يكون بالفواكه والحبوب أو الخبز المحمص ومربى البرتقال، وأن وجبة الغذاء منخفضة الكربوهيدرات مع السمك مع الخضار أو الدجاج المشوى مع السلطة.

وبعد الظهر تحرص المملكة على تناول الشاى، وفى العشاء تختار ما بين شرائح اللحم البقرى أو لحم الغزال أو السلمون، كما أن يومها ينتهى بتناول كأس من الشمبانيا، كما أنها تحرص على تناول اللحوم يوما واحدا فقط فى الأسبوع غالبا ما يكون الأحد .

كما أوضح التقرير، أن كبير الطهاة كشف عن حبها الكبير لتناول الشوكولاته.