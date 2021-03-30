وأوضح التقرير أن الملكة تترك أمر تدبير طعامها لفلانجن، فيما تختار فقط ما تحب تناوله يومين فى الأسبوع، ويومها يبدأ بتناول الشاى بدون سكر أو حليب مع البسكويت، والإفطار يكون بالفواكه والحبوب أو الخبز المحمص ومربى البرتقال، وأن وجبة الغذاء منخفضة الكربوهيدرات مع السمك مع الخضار أو الدجاج المشوى مع السلطة.
وبعد الظهر تحرص المملكة على تناول الشاى، وفى العشاء تختار ما بين شرائح اللحم البقرى أو لحم الغزال أو السلمون، كما أن يومها ينتهى بتناول كأس من الشمبانيا، كما أنها تحرص على تناول اللحوم يوما واحدا فقط فى الأسبوع غالبا ما يكون الأحد .
كما أوضح التقرير، أن كبير الطهاة كشف عن حبها الكبير لتناول الشوكولاته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. كبير الطهاة بقصر باكنجهام يكشف قائمة الطعام المفضل لملكة بريطانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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