نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات بـ26 يوليو ونصائح بسلوك محور روض الفرج

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى ومحافظات الوجه القبلى والطرق المؤدية إليهما لكونها تعمل بشكل جيد.

ولفت صابر، إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة، لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى الخصوص فى الاتجاهين ودار السلام والبساتين.

وقال صابر، إن هناك ارتفاعًا بالكثافات المرورية عند محور 26 يوليو لدى القادمين من ناهيا وأكتوبر إلى ميدان لبنان، ويفضل سلوك محور روض الفرج.

وأشار صابر، إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، فيما عدا أعلى الدائرى عند محور صفط للقادمين إلى جامعة القاهرة، ونصح بسلوك كوبرى أحمد عرابى.

وبالنسبة لمحافظة القاهرة تنحصر الكثافات المرورية عند أعلى كوبرى الحدائق ونصح بسلوك كوبرى سرايا القبة، بالإضافة إلى مطلع كوبرى الفردوس للقادمين من السيدة عائشة إلى صلاح سالم.

أما بالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، تعمل بشكل جيد ومرضى.