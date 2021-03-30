قبل بدء البرنامج .. هاشتاج صباحك ومطرحك مع يونس يحتل صدارة تويتر

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس، عبر حسابه الشخصى على "تويتر" احتلاله التريند الأول قبل إذاعة الحلقة، وعلق: "من قبل ما نبدأ حلقتنا بكتير.. صباحك ومطرحك مع يونس التريند الأول فى مصر على تويتر .. صباحكوا سعادة وهنا يا أحلى صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج: "رقم واحد للأبد"، "ابدأ يومك مع يونس"، "الفترة الأقرب لقلبى"، "عظمة وبس مع يونس".

وقدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة والنشرة المرورية بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.