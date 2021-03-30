صور مذهلة .. أقوى وأشهر لاعبة كمال أجسام فى العالم

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وبحسب ما نشرت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية، تمتلك ناتاليا، حاليًا، 3 سجلات صحفية عالمية، و3 أرقام قياسية عالمية فى رفع الأثقال، وأكثر من 12 رقمًا قياسيًا وطنيًا فى رفع الأثقال.
وأشارت "الصحيفة" إلى أن لدى الشابة الروسية الضخمة التى تعيش فى موسكو بروسيا أكثر من 672 ألف متابع على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث غالبًا ما تشارك صورًا لنفسها وهى ترفع أثقال الحديد.
وقالت ناتاليا كوزنتسوفا : "كنت فى الرابعة عشرة من عمرى فقط عندما شاركت لأول مرة فى أول مسابقة لـ كمال الأجسام، كنت مجرد طفلة بعد الفوز بهذه الجائزة، اعتقدت أننى يجب أن أكون جيدة فى هذا، لذا ربما ينبغى على الاستمرار".
وأضافت : "فى بداية التدريب كان وزنى 40 كجم وكنت فتاة نحيفة للغاية، بعد نصف عام من التدريب، تغيرت تمامًا".
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