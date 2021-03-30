لايف ستايل

صور مذهلة .. أقوى وأشهر لاعبة كمال أجسام فى العالم

0 نشر
محمد عبد المحسن 2021-03-30 03:50 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

جدة - نرمين السيد - ذكرت ناتاليا كوزنتسوفا، بطلة كمال الأجسام الروسية، والبالغة من العمر 29 عاما، أنها "أقوى"، و "أشهر" لاعبة كمال أجسام فى العالم، ولديها إنجازات فى اللياقة البدنية لدعم نفسها.

وبحسب ما نشرت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية، تمتلك ناتاليا، حاليًا، 3 سجلات صحفية عالمية، و3 أرقام قياسية عالمية فى رفع الأثقال، وأكثر من 12 رقمًا قياسيًا وطنيًا فى رفع الأثقال.

ناتاليا كوزنتسوفا

 

وأشارت "الصحيفة" إلى أن لدى الشابة الروسية الضخمة التى تعيش فى موسكو بروسيا أكثر من 672 ألف متابع على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث غالبًا ما تشارك صورًا لنفسها وهى ترفع أثقال الحديد.

ناتاليا كوزنتسوفا
ناتاليا كوزنتسوفا
ناتاليا كوزنتسوفا

 

وقالت ناتاليا كوزنتسوفا : "كنت فى الرابعة عشرة من عمرى فقط عندما شاركت لأول مرة فى أول مسابقة لـ كمال الأجسام، كنت مجرد طفلة بعد الفوز بهذه الجائزة، اعتقدت أننى يجب أن أكون جيدة فى هذا، لذا ربما ينبغى على الاستمرار".

وأضافت : "فى بداية التدريب كان وزنى 40 كجم وكنت فتاة نحيفة للغاية، بعد نصف عام من التدريب، تغيرت تمامًا".

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور مذهلة .. أقوى وأشهر لاعبة كمال أجسام فى العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا