صور.. فساتين الربيع 2021

جدة - نرمين السيد - وتتميز ألوان الربيع والتى أهمها الأحمر والأخضر والأصفر والبرتقالى والأبيض والزهرى والأوف وايت والأزرق بدرجاته. وتتألق الفساتين خلال ربيع 2021 والتى منها بأكمام قصيرة وضخمة، كما أن المطبوعات الفلكلورية وتصاميم الكروشيه موضة هذا الربيع وخصوصا القبعات. والخروجات خلال فصل الربيع تحتاج إلى الملابس عملية وفضفاضة ومصنعة من الأقطان فاتحة اللون، ما يساعد على التحرك بحرية وعدم الشعور بحرارة الطقس فى النهار، أما فى الليل ليس شرط أن تكون الملابس كلاسيكية فيمكن أن تكون كاجوال أيضا ولكن بألوان مبهجة.

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