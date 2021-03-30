جدة - نرمين السيد - وأشار عزام فى مداخلة تليفونية خلال حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090 مع الإعلامى أحمد يونس، إلى أن برنامج "Boost With Facebook" المخصص لأصحاب الهمم تم إطلاقه لأول مرة فى العالم بمصر بهدف تنمية أعمال أصحاب الهمم.
وأوضح عزام، أن برنامج "Boost With Facebook" يعد برنامجًا تدريبيًا بالدرجة الأولى، ويتم من خلاله شرح الصور وخدمة التعرف على الوجوه.
ويستهدف البرنامج مشاركة التجارب وتبادل المعلومات لدعم التمكين الاقتصادى لأصحاب الهمم، ويتم إتاحته لجميع المستخدمين دون تفرقة.
ولفت عزام، إلى أنه جرى إطلاق أمس حدث افتراضى لمدة 3 ساعات يحتوى على نصائح لأصحاب الهمم وشرح كيفية استخدامهم لأدوات الفيسبوك لخدمة أعمالهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيسبوك لـ أحمد يونس: برنامج لأصحاب الهمم يشرح الصور ويتعرف على الوجوه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.