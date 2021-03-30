فيسبوك لـ أحمد يونس: برنامج لأصحاب الهمم يشرح الصور ويتعرف على الوجوه

جدة - نرمين السيد - وأشار عزام فى مداخلة تليفونية خلال حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090 مع الإعلامى أحمد يونس، إلى أن برنامج "Boost With Facebook" المخصص لأصحاب الهمم تم إطلاقه لأول مرة فى العالم بمصر بهدف تنمية أعمال أصحاب الهمم.

وأوضح عزام، أن برنامج "Boost With Facebook" يعد برنامجًا تدريبيًا بالدرجة الأولى، ويتم من خلاله شرح الصور وخدمة التعرف على الوجوه.

ويستهدف البرنامج مشاركة التجارب وتبادل المعلومات لدعم التمكين الاقتصادى لأصحاب الهمم، ويتم إتاحته لجميع المستخدمين دون تفرقة.

ولفت عزام، إلى أنه جرى إطلاق أمس حدث افتراضى لمدة 3 ساعات يحتوى على نصائح لأصحاب الهمم وشرح كيفية استخدامهم لأدوات الفيسبوك لخدمة أعمالهم.