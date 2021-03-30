صور- الكفرة.. أول سد حجرى فى تاريخ البشرية بـ حلوان  

جدة - نرمين السيد - ويقع السد على بعد حوالى 11 كم جنوب حلوان فى واد يسـمى وادى جراوى، والذى تم اكتشافه فى أواخر القرن 19، وتم بناؤه ما بين (2686 : 2498 ق. م).

وقد بُنى السد من الحجر الجيرى بطول 110 أمتار ، وارتفاع 14 مترا، وعرض 32 مترا، وبقى منه جانباه على يمين ويسار الوادى، ويتراوح عرض الوادى بين 113 ـ 102 متر، ويوجد الجزء المركزى من السد فى عرض الوادى الذى يعترض طريق السيل.

كان السد يستخدم فى تجميع مياه الفيضان والأمطار ليستفيد منها العمال والدواب الذين عملوا فى التنقيب عـــن الحجر والمرمر لتشييد الأهرامات والمعابد، وكانت هناك كتل صخرية كبيرة تشـــكل سـداً آخر قبل هذا السـد لتقـلل قوة ارتطام الماء المندفع بالسد وتعمل كمرشح للعوالق والأنقاض التى يجرفها تيار الماء المتدفق حسبما أوضحت محافظة القاهرة.

عمل المصريون القدماء لمدة 10 إلى 15 عامًا لبناء أول سد حجرى فى العالم عبر هذا الوادى، وبعد وقت قصير من بنائه، تم تدميره فى الفيضان.

وتم البناء فى عصر بناء الأهرامات، وكان ملوك مصر يشيدون أهراماتهم على الضفة الأخرى من نهر النيل، ومن خلال دراسة وضع أحجار السد وطريقة لحمها بعضها ببعض يوجد تشابها واضحا بين أحجار أسوار الأهرامات وأحجار السد الذى أعاد اكتشافه الرحالة الألمانى يورج أوجست شفاينفورت فى عام 1885.