شاومى تطرح أول هاتف مزود بسرعات فائقة

جدة - نرمين السيد - ويسمى ذلك الهاتف الاقتصادى ذات السرعات الفائقة سواء من جهة المعالج أو من ناحية دعمه لاتصالات الجيل الخامس "شاومى مى 11 لايت".

​وأعلنت شاومى أن سعر هاتفها "مى 11 لايت" سيكون أفضل سعر هاتف ذكى يدعم تقنيات الجيل الخامس للاتصالات، وفقا لموقع "جى إس إم آرينا".

ويأتى الهاتف بشاشة قياسها 6.55 بوصة بدقة "فل إتش دى بلس"، وكاميرا أمامية فى الزاوية اليسرى العليا للشاشة تبلغ دقتها 16 ميجابيكسل وكاميرات خلفية بدقة 64 ميجابيكسل و8 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل.

ويتم تزويد الهاتف بذاكرة وصول عشوائى تصل ما بين 6 إلى 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية تبدأ من 64 حتى 128 جيجابايت.

ويتوفر الهاتف بألوان عدة منها الأسود والوردى والأزرق والأخضر، بسعر يبدأ من 299 يورو إلى 369 يورو.