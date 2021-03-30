جامعة طنطا: أكثر من 100 بحث شاركوا فى مؤتمر الهندسة الإنشائية والجيوتقنية

جدة - نرمين السيد - أعلن نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر الدولى الرابع لتطورات الهندسة الإنشائية والجيوتقنية الدكتور عماد عتمان، أن إجمالى الأبحاث العلمية المشاركة فى المؤتمر بلغ أكثر من 100 بحث، رغم الظروف التى يمر بها العالم فى ظل جائحة فيروس كورونا.





وأشار رئيس المؤتمر- فى بيان اليوم الثلاثاء - إلى أن هذه الأبحاث تحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتا إلى اعتماد 75 بحثا تمت مراجعاتهم من قبل لجان المؤتمر العلمية وقوائم المراجعين، والتي تتناول المستحدثات العملية الجديدة فى مجال الهندسة الإنشائية خاصة فى ظل الخطة التى تتبناها الدولة حالياً نحو البناء، وتعدد المشروعات القومية التى تعد خطوة هامة لرسم مستقبل مصر والعمل على تطوير البنية التحتية لتحسين الاقتصاد المصرى.

وأوضح عتمان، أنه تم تقسيم هذه الأبحاث الى 6 مجالات رئيسية وهى تصميم المنشآت الخرسانية، الهندسة الجيوتقنية، التحليل الإنشائى، تصميم المنشآت المعدنية، خواص واختبار المواد، إدارة مشروعات التشييد، بإلإضافة إلى عقد 5 محاضرات متخصصة يحاضر بها أساتذة من بلدان مختلفة مثل إنجلترا وكندا وسنغافورة والصين ومصر.