 أبل تمنح موظفيها إجازة مدفوعة مدفوعة الأجر لتلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - شجعت شركة أبل الأمريكية العالمية للتقنيات وبرامج الحاسبات، موظفيها على تلقى لقاح كورونا بمنحهم إجازة مرضية مدفوعة الأجر لكل من تلقى اللقاح ويعانى من أعراض جانبية بعد تلقيه جرعة اللقاح.





يذكر أن شركة أبل منحت موظفيها منذ بداية جائحة كورونا أجازة مدفوعة الأجر لكل من ظهرت عليه أعراض الإصابة، بالإضافة إلى منح الموظفين إمكانية العمل من المنازل، ولكن الشركة قررت مؤخرا عودة العاملين بمتاجر التجزئة الخاصة ببيع منتجات أبل بعد قرار بإعادة فتح متاجرها التى كانت مغلقة على مدار الفترة الماضية.

وذكر الرئيس التنفيذى لشركة أبل توم كوك أن الشركة تعتزم العودة فى العمل من مقرها بالولاية فى أوائل شهر يونيو القادم.

كانت ولاية كاليفورنيا، التى يوجد بها ما يزيد على 50 متجرا لشركة أبل، قد قررت البدء فى إعطاء لقاحات كورونا لكل الأشخاص الذين يزيد أعمارهم على 16 عاما فى جميع أنحاء الولاية.