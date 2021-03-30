يذكر أن شركة أبل منحت موظفيها منذ بداية جائحة كورونا أجازة مدفوعة الأجر لكل من ظهرت عليه أعراض الإصابة، بالإضافة إلى منح الموظفين إمكانية العمل من المنازل، ولكن الشركة قررت مؤخرا عودة العاملين بمتاجر التجزئة الخاصة ببيع منتجات أبل بعد قرار بإعادة فتح متاجرها التى كانت مغلقة على مدار الفترة الماضية.
وذكر الرئيس التنفيذى لشركة أبل توم كوك أن الشركة تعتزم العودة فى العمل من مقرها بالولاية فى أوائل شهر يونيو القادم.
كانت ولاية كاليفورنيا، التى يوجد بها ما يزيد على 50 متجرا لشركة أبل، قد قررت البدء فى إعطاء لقاحات كورونا لكل الأشخاص الذين يزيد أعمارهم على 16 عاما فى جميع أنحاء الولاية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبل تمنح موظفيها إجازة مدفوعة مدفوعة الأجر لتلقى لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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