صور.. أناقة وجاذبية التيشيكية إليشكا بوشكوفا

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جدة - نرمين السيد - وشاركت فى العديد من مسابقات ملكات الجمال وحصلت على لقب ملكة جمال التشيك 2008 وكانت تبلغ من عمرها 19 عاما، كما مثلت بلدها فى مسابقة ملكة جمال الكون 2008 فى نها ترانج.
وتألقت إليشكا بإطلالاتها الأنيقة عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" والتى تحرص على نشر ملابس أنيقة لها.
ونالت أزياء إليشكا إعجاب متابعيها لأناقتها وملامحها الجميلة الجذابة التى جعلتها سبب شهرة فى مجال الأزياء والموضة.
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