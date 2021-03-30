فيديو.. باحثون يصنعون كمامات للأنف أثناء الأكل والشرب

جدة - نرمين السيد - وأكد الباحثون أن خلع الكمامة أثناء تناول الطعام والشراب يجعل الفرد عرضة للإصابة بفيروس كورونا، لذلك بدأ هؤلاء التفكير فى قناع خاص بالأنف ليوفر الحماية، وفقا لما جاء فى موقع "سى بى إس" الأمريكى. ولفت جوستافو أكوستا، عالم المناعة، أن فيروس كورونا ينتقل من 3 ممرات وهم العين والأنف والفم. وفقا لجامعة جونز هوبكنز، فإن الخلايا التى تمنح الناس حاسة الشم هى نقطة دخول رئيسية لفيروس كورونا، ما يجعل أغطية الأنف مثل هذه مهمة.

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