وصفة الزنجر المشوى لمتبعى الرجيم

جدة - نرمين السيد - ويعد ساندويتش الزنجر المشوى من الوجبات السريعة السهلة والمشبعة لأصحاب الدايت، ولتحضيرها نحتاج إلى: -2 صدر دجاج بدون جلد أو عظم. -كوب خس. -2 رغيف من الخبز. -3ملاعق كبيرة من عصير الليمون. -نصف ملعقة صغيرة من الملح. -ملعقة كبيرة من الخردل "ماسترد". -فص ثوم مهروس. -ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. -ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. -2 ملعقة كبيرة من المايونيز. -2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون للصلصة. طريقة التحضير: تتبل قطع الدجاج بعصير الليمون والثوم والملح والفلفل والخردل والزيت، وتترك لمدة ساعتين فى الثلاجة. ويشوى الدجاج مع التتبيلة فى صينية بالفرن حتى تنضج وبعد أن تبرد تقطع إلى شرائح. ويخلط بعدها المايونيز مع الليمون حتى يتجانس، ثم دهن الخبز بخليط المايونيز ثم توزع الدجاج والخس ويقدم الساندويتش ساخنا.

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