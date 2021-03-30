جدة - نرمين السيد - وتساعد تلك الخاصية فى جعل مكالمات الفيديو أكثر سهولة، وذلك من خلال تقليل الحواجز التى تحول دون عقد اجتماعات بين مستخدمى قدرات السمع المختلفة، بغض النظر عما إذا كانوا يشاركون شخصا أو عن بعد.
ولا تتوفر تلك الخاصية إلا باللغة الإنجليزية، وخلال الاجتماع على مكالمات الفيديو يجب أى مشارك تشغيل تلك الميزة من أجهزتهم لرؤيتها.
خطوات تشغيل ميزة "Live Captions":
-يجب فتح جوجل كروم على سطح المكتب.
-النقر فوق أيقونة النقاط الثلاثة على الجانب الأيمن من الشاشة، ثم فتح الإعدادات.
-اختيار قسم متقدم على الجانب الأيسر، واختيار منه إمكانية الوصول.
-وفى النهاية يجب تشغيل Live Captions.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمكالمات الفيديو.. جوجل تطرح ميزة جديدة على أجهزة أندرويد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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