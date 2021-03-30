بينهم الفانوس.. 5 أشياء تذكرك بأجواء شهر رمضان المبارك

جدة - نرمين السيد - ومازال شهر رمضان المبارك يصطحب معه الطقوس الدينية والروحانيات بجانب الذكريات التى لا تنسى رغم مرور الأزمان وتعدد الأجيال.

الفانوس

هو أحد المظاهر الاحتفالية بقدوم الشهر الكريم، وأصبح عادة متوارثة عبر الأزمنة المختلفة.

كانت بداية استخدم الفانوس فى العصر الإسلامى للإضاءة ليلاً للذهاب إلى المساجد وزيارة الأصدقاء والأقارب.

وتحول الفانوس من وظيفته الأساسية فى الإنارة إلى نوع من الترفيه لدى الأطفال.

المسحراتى

ترتبط شخصية المسحراتى فى أذهان المصريين بفرحة الشهر المبارك، وتعد أشهر الجمل التى يكررها "اصحى يا نايم وحد الدايم".

والمسحراتى مهنة يمتهنا بعض الأشخاص فى رمضان من أجل إيقاظ النائمين لتناول السحور ققبل أذان الفجر.

مدفع الإفطار.. اضرب

ارتبط المسلمين قديمًا بصوت المدفع معلنا عن انتهاء يوم الصيام، ويتزامن ضرب المدفع مع صوت آذان المغرب، ومن أشهر الجمل المرتبطة لدى المسلمين بالمدفع جملة : "مدفع الإفطار.. اضرب".

وكان أول مكان استقبل مدفع رمضان قلعة صلاح الدين، ومن ثم أمر الخديوى عباس والى مصر بوضع مدفع آخر يطلق من سراى عباس بالعباسية، ثم أمر الخديوى إسماعيل بمدفع آخر ينطلق من جبل المقطم حتى يصل صوته لأكبر مساحة من القاهرة وفى الإسكندرية تم وضع مدفع بقلعة قايتباى.

تزيين الشوارع

ومن الطقوس المبهجة فى الشهر الكريم، تزيين الأهالى شوارع القاهرة والمحافظات الأخرى بفوانيس وزينة رمضان، معلنين عن قدوم الشهر المبارك، وهو ما يمنح الأطفال السعادة والمرح.

الفوازير وبرامج المقالب

ارتبط أيضا شهر رمضان المبارك لدى البعض بالفوازير التى كانت تقدمها النجمة نيللى وفوازير شيريهان وفطوطة، بالإضافة إلى برامج الكاميرا الخفية، والتى أبرزها مقالب إبراهيم نصر ومقالب فؤاد المهندس وحسين الإمام.