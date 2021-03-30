طفل يجلس فى خيمة لمدة سنة لجمع الأموال لدار رعاية مسنين

جدة - نرمين السيد - وقرر الطفل البريطانى الذى يدعى "ماكس ووسى" جمع الأموال لتلك الدار التى كانت تعتنى بصديق عائلته "بريك أبوت" قبل وفاته متأثرا بمرض السرطان فى العام الماضى.

واستخدم الطفل تلك الخيمة التى أهداها له جاره بريك قبل وفاته الذى كان عاشقا للرياضة فى الهواء الطلق والمغامرات، قائلا له: "عدنى بأن تكون لديك مغامراتك الخاصة فيها"، وفقا لما جاء فى صحيفة "مترو" البريطانية.

ومنذ ذلك الحين تمكن ماكس من جمع أكثر من 280 ألف جنيه إسترلينى، بعد أن تحدى جميع أنواع الطقس السيئ، بما فيى ذلك موجة البرد التى سجلت أدنى درجات الحرارة فى المملكة المتحدة منذ عقد من الزمان.

وشجع ماكس الأطفال على جمع الأموال للمؤسسات الخيرية التى يفضلونها والتخييم فى حديقتهم ليلة السبت احتفالاً بإكماله سنة كاملة فى الخيمة، وقال ماكس فى رسالته للأطفال: "إنه لأمر مدهش .. سيحصل الأطفال فى أمريكا وعبر أوروبا وآسيا وأستراليا على فرصة الانضمام .. سيكون الأمر ممتعا للغاية، ويمكنهم اختيار جمع الأموال للمؤسسة الخيرية التى يختارونها".

ولا ينوى ماكس التوقف عن النوم فى الخيمة بوقت قريب، وبمناسبة مرور عام على مغامرته، قرر العمل على زيادة الوعى بالصحة العقلية للأطفال أثناء الإغلاق، فقد أصبح يعرف ما تعنيه العزلة عن الأصدقاء، وعدم القدرة على ممارسة الرياضات الجماعية.